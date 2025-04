Le mâle dominant des gorilles du zoo de Zurich est mort

Le mâle dominant du zoo de Zurich est mort à l'âge de 47 ans. Souffrant de divers problèmes de santé depuis plusieurs années, N'Gola a été euthanasié lundi après que son état s'est aggravé récemment.

Suivi par les vétérinaires, le gorille recevait des anti-douleurs depuis plusieurs années. Ces derniers mois, son état de santé s'est aggravé. L'animal mangeait de moins en moins et perdait du poids ainsi que de la masse musculaire, écrit mercredi le zoo de Zurich.

Stress au sein du groupe

Cet affaiblissement lui a fait perdre progressivement son statut de mâle dominant au sein du groupe de gorilles du parc zoologique. N'Gola n'arrivait plus à arbitrer les disputes entre femelles. Cette situation a créé un stress dans le groupe. Dans la nature, le mâle dominant faiblissant aurait été remplacé depuis longtemps par un concurrent plus jeune.

'Euthanasier N'Gola était la bonne décision, mais elle n'a pas été facile', concède le directeur du zoo, Severin Dressen, cité dans le communiqué. Le gorille a vécu à Zurich durant 40 ans et était bien connu des collaborateurs du zoo et de nombreux visiteurs.

Le corps de N'Gola se trouve actuellement à l'hôpital vétérinaire de Zurich pour des analyses pathologiques et pour servir à la recherche. Son crâne sera ensuite préparé et mis à la disposition du zoo à des fins éducatives.

Nouveau groupe de gorilles

La mort du mâle dominant marque aussi le début de la mise sur pied d'un nouveau groupe de gorilles sur les hauts de Zurich, dans le cadre du programme européen de maintien des espèces menacées. Les femelles Mary et Mahiri sont parties en direction des zoos de Saarbrücken et de Wuppertal, en Allemagne.

Actuellement, seule la femelle Haiba est visible aux yeux des visiteurs du zoo zurichois. Le futur mâle dominant Bwana, âgé de 18 ans et arrivé récemment de Barcelone, se trouve actuellement en quarantaine. Il va bientôt rencontrer Haiba et Mayumi, venue de France. Deux autres jeunes femelles, Virunguita et Invindo vont arriver dans quelques jours en provenance de Barcelone et de Romagne (F).

Dans leur milieu naturel africain, les gorilles des plaines de l'Ouest sont de plus en plus menacés. Les spécialistes s'attendent à une chute de leur population de 80% au cours des trois prochaines générations.

