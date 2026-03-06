Le médecin qui a tué sa femme à Vandoeuvres reçoit 14 ans de prison

Le médecin jugé pour avoir abattu son épouse à Vandoeuvres (GE) est condamné à 14 ans de prison. Le Tribunal criminel de Genève l'a reconnu vendredi coupable d'assassinat avec une responsabilité légèrement restreinte. La défense a interjeté appel.

L'homme a tué 'sur la base de motivations égoïstes, viles et futiles', a dit la présidente Alessandra Armati, parlant de 'faute lourde'. Le tribunal a dénoncé 'sa froideur extrême' après le crime.

Ce quinquagénaire avait tiré en octobre 2021 quatre coups de feu dans le dos de la victime. Il était en proie à un contexte de délire mystique aggravé par une consommation massive de cocaïne et de crack.

Le Ministère public avait demandé 14 ans et six mois de prison. Dont 12 pour assassinat, étant donné, selon le procureur général Olivier Jornot, le mobile et le 'carnage' perpétré par un homme qui n'était pas horrifié d'avoir occis son épouse.

La défense avait elle plaidé l'irresponsabilité. Elle voulait au moins une responsabilité largement restreinte pour réduire la peine de trois quarts.

/ATS