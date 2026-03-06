Le médecin qui a tué sa femme à Vandoeuvres reçoit 14 ans de prison

Le médecin jugé pour avoir abattu son épouse à Vandoeuvres (GE) est condamné à 14 ans de prison ...
Le médecin qui a tué sa femme à Vandoeuvres reçoit 14 ans de prison

Le médecin qui a tué sa femme à Vandoeuvres reçoit 14 ans de prison

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le médecin jugé pour avoir abattu son épouse à Vandoeuvres (GE) est condamné à 14 ans de prison. Le Tribunal criminel de Genève l'a reconnu vendredi coupable d'assassinat avec une responsabilité légèrement restreinte. La défense a interjeté appel.

L'homme a tué 'sur la base de motivations égoïstes, viles et futiles', a dit la présidente Alessandra Armati, parlant de 'faute lourde'. Le tribunal a dénoncé 'sa froideur extrême' après le crime.

Ce quinquagénaire avait tiré en octobre 2021 quatre coups de feu dans le dos de la victime. Il était en proie à un contexte de délire mystique aggravé par une consommation massive de cocaïne et de crack.

Le Ministère public avait demandé 14 ans et six mois de prison. Dont 12 pour assassinat, étant donné, selon le procureur général Olivier Jornot, le mobile et le 'carnage' perpétré par un homme qui n'était pas horrifié d'avoir occis son épouse.

La défense avait elle plaidé l'irresponsabilité. Elle voulait au moins une responsabilité largement restreinte pour réduire la peine de trois quarts.

/ATS
 

Actualités suivantes

Relèvement de la TVA pour l'armée maintenu malgré les critiques

Relèvement de la TVA pour l'armée maintenu malgré les critiques

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:31

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:43

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 17:55

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:59

Articles les plus lus

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:25

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

La Suisse pourrait acquérir un deuxième système de défense sol-air

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:43

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:59

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 17:55

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:15

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Parlement: le rôle des femmes dans l'IA à l'honneur

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:25

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Vaud entend mieux répondre aux besoins des femmes détenues

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 14:59

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux publics

Suisse    Actualisé le 06.03.2026 - 17:55