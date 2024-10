Le modèle de la famille avec deux enfants toujours en vogue

Le modèle de la famille avec deux enfants est toujours d'actualité. Une bonne moitié des jeunes adultes y aspirent, mais la réalité des plus âgés ne correspond pas à ce rêve. Et les mères s'occupent toujours plus des enfants que les pères.

C'est ce que révèle la dernière enquête sur les familles de 2023, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Selon ces chiffres, 53% des personnes âgées de 20 à 29 ans souhaitent avoir deux enfants, 25% envisagent d'en avoir au moins trois, 5% un seul et près d'un jeune sur cinq ne pense pas avoir d'enfant (17%).

La réalité est différente si on compare ces résultats avec ceux des groupes plus âgés. Parmi les personnes âgées de 50 à 59 ans, 38% ont deux enfants, 19% plus de trois enfants et 17% un seul enfant. Une personne sur quatre (25%) reste sans enfant, indique l'OFS mercredi.

Dans de nombreuses familles, les deux parents exercent aujourd'hui une activité professionnelle et doivent concilier famille et travail. Pour les personnes vivant dans un ménage avec des enfants de moins de 25 ans, la difficulté la plus fréquente réside dans le manque de temps pour se reposer.

Mères et grands-parents sollicités

Dans la plupart des foyers (63%), ce sont principalement les mères qui restent à la maison lorsque les enfants sont malades. Ce sont aussi elles qui habillent les enfants ou les y aident (51%). Les autres tâches sont en majorité assumées par les deux parents, comme jouer avec les enfants (73%) ou les mettre au lit (68%).

Trois quarts des grands-parents ayant un ou plusieurs petits-enfants de moins de 13 ans les gardent de manière régulière ou occasionnelle: 42% gardent un de leurs petits-enfants au moins une fois par semaine, 21% au moins une fois par mois et 12% moins d'une fois par mois ou pendant les vacances. Seulement un quart des grands-parents ne gardent jamais leurs petits-enfants.

Crèches et accueil parascolaire en ville

A l'échelle de la Suisse, près de la moitié (44%) de tous les ménages avec enfants de moins de 13 ans recourent à une crèche ou à une structure d'accueil parascolaire. Ce mode de garde est particulièrement sollicité dans les six grandes villes que sont Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Winterthour et Zurich. Sept familles sur dix y recourent.

Cette proportion est nettement plus faible dans les autres zones urbaines (43%) et n'est même pas à moitié aussi élevée dans les zones rurales (33%). En revanche, la garde par les grands-parents (47% des ménages) et par des accueils familiaux de jour (12%) est en particulier plus répandue dans les régions rurales. En ville, ces pourcentages se situent respectivement à 26 et à 6%.

/ATS