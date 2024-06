Le mouton représente 11% des proies des loups

Environ une proie sur neuf mangée par un loup en Suisse est un mouton, selon une analyse génétique de crottes du prédateur, menée par la fondation Kora. Les grands canidés du pays se nourrissent en très grande majorité d'animaux sauvages.

Trois quarts des proies mangées par canis lupus sont des cerfs, des chamois et des chevreuils. Les moutons ne comptent que pour 11% des proies mangées, les bovins pour 3% et les chèvres pour environ 2%, selon les résultats de l'étude menée entre 2017 et 2022 en Suisse et publiée samedi par la fondation Kora. Les loups se nourrissent aussi de sangliers (environ 2%), de renards (3%), de lièvres (1%), de marmottes (1%) et de bouquetins (1%).

L'étude révèle aussi que le régime alimentaire des loups peut varier de façon notable d'une région à l'autre. Les proies les plus prisées par les loups en Valais sont les chamois (28,8%), devant les cerfs (21,6%) et les chevreuils (20%). Les moutons comptent pour près de 12,8% des proies.

/ATS