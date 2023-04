Le nombre de donneurs d'organes a légèrement diminué en 2022

Le nombre de donneurs d'organes a légèrement reculé en 2022 en Suisse, passant de 166 à 164 personnes décédées. Selon Swisstransplant, 83 personnes sont mortes alors qu'elles figuraient sur la liste d'attente pour un organe compatible, soit 11 de plus qu'en 2021.

Le nombre de patients en attente d'un don d'organe a augmenté de huit personnes à la fin de l'année 2022, pour atteindre 1442 personnes, a indiqué Swisstransplant mercredi dans un communiqué.

La Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d'organes précise que ce sont les patients en attente d'un rein qui devaient patienter le plus longtemps, pour une durée moyenne de plus de deux ans et demi. Ce type de don est aussi le plus fréquent.

En 2022, 570 personnes en Suisse ont reçu une transplantation d'un ou de plusieurs organes, soit 17 de moins qu'en 2021 (- 3%).

Dans son rapport annuel, la fondation signale le recul des dons de personnes vivantes. Il y a eu 116 cas, soit 9 de moins qu'en 2021. Cela concernait presque essentiellement (96%) le don d'un rein. Le reste (4%) portait sur une partie du foie.

Collaboration internationale

Le nombre moyen d'organes transplantés par personne donneuse décédée a diminué, passant de 2,9 à 2,7. Il s'agit du chiffre le plus bas de ces cinq dernières années, selon Swisstransplant. Sept organes au maximum peuvent être donnés, à savoir le cœur, les poumons, le foie, deux reins, le pancréas et l'intestin grêle.

Le système repose également sur une collaboration internationale. Ainsi, l'année dernière, 19 organes exportés de donneurs décédés en Suisse ont bénéficié à des patients en attente à l'étranger, parce qu'aucun receveur compatible n'était en attente pour ces organes en Suisse.

Dans l'autre sens, 36 organes provenant de donneurs européens ont pu profiter à des patients en Suisse, soit près d'un organe greffé dans le pays sur douze, note Swisstranplant.

En 2022 en Suisse, 18,8 personnes décédées par million d'habitants ont effectué un don d'organe, ce qui représente une légère baisse par rapport à l'année précédente. En Europe, ce taux présente de grandes différences. Les Espagnols restent les plus altruistes avec 41 donneurs. La Lettonie est en queue de classement avec seulement 9 donneurs par million d'habitants.

Consentement présumé

Les spécialistes du don d'organes espèrent un progrès en Suisse avec le changement de système décidé par le peuple suisse le 15 mai 2022, soit le passage au consentement présumé au sens large. A l'avenir, toute personne sera en principe considérée comme donneuse, sauf si elle a précisé de son vivant qu'elle ne souhaitait pas le faire.

La date exacte de l'entrée en vigueur du nouveau système n'est pas encore connue. Un nouveau registre central des donneuses et donneurs d'organes doit d'abord être créé.

Swisstransplant relève que ce régime est en place dans la plupart des pays européens. Il y a conduit à une augmentation du nombre d'organes donnés, mais a aussi permis d'apporter plus de clarté et de soulager les proches, relève la fondation.

