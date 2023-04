Le nombre des Suisses de l'étranger a franchi la barre de 800'000

Plus de 800'000 Suisses résidaient à l'étranger fin 2022, soit l'équivalent de la population du canton de Vaud. Un nombre en hausse de 1,5% par rapport à l'année précédente. Plus de deux tiers d'entre eux sont installés en Europe.

La plus grande communauté helvétique hors de nos frontières se trouve en France (206'400), suivie de l'Allemagne (98'100) et de l'Italie (51'200), indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les effectifs ont augmenté sur tous les continents.

Les mouvements migratoires n'expliquent pas entièrement cette hausse. Y contribuent aussi les enfants nés des ressortissants helvétiques vivant à l'étranger ainsi que les acquisitions de nationalité, note l'OFS.

Les séniors représentent 23% des Suisses de l'étranger. C'est dans cette classe d'âge que la hausse est la plus importante. Pour le reste, 21% ont moins de 18 ans et 56% entre 18 et 64 ans.

L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) voit dans ces chiffres la confirmation de l'importance de la libre circulation et demande au Conseil fédéral une stratégie claire pour la préserver. Avec 227'000 Suisses de l'étranger inscrits sur un registre électoral, l'OSE demande aussi l'introduction du vote électronique.

/ATS