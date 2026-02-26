Le nouveau chef du SRC réclame plus de moyens humains et financiers

Le nouveau chef du SRC réclame plus de moyens humains et financiers

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Plus de tâches, plus de pression, plus d'attentes, mais des moyens inchangés: le nouveau directeur du SRC Serge Bavaud a ainsi résumé les défis de son service. Les demandes d'augmentation des ressources financières et en personnel ont été déposées et motivées.

Outre des moyens extérieurs, des améliorations internes sont également nécessaires, a déclaré M. Bavaud jeudi à Berne devant les médias. Et d'ajouter qu''à la fin de l'année, je veux un service plus léger, plus efficace et doté de structures plus claires'. Selon lui, des progrès ont déjà été notés.

M. Bavaud souhaite achever d'ici fin 2026 la transformation du Service de renseignement de la Confédération (SRC), en cours depuis plusieurs années. L'objectif est que l'enquête auprès des collaborateurs prévue à l'automne donne des résultats plus positifs que les précédentes. La restructuration du SRC était nécessaire, mais trop ambitieuse.

