Le pic à dos blanc se révèle bon protecteur des coléoptères

Le pic à dos blanc, oiseau rare qui fait son retour en Suisse orientale, se révèle être un bon élément parmi les différents animaux qu'on trouve dans la forêt. Il joue le rôle d'espèce parapluie pour certains coléoptères, selon une étude.

Les chercheurs ont trouvé plus de coléoptères qui se nourrissent de bois mort là où se trouvent les pics à dos blanc, montre une étude publiée dans 'Ecological Indicators' et relayée jeudi par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires de Berne.

'Ainsi, 17 espèces, dont 4 menacées, sont étroitement liées à la présence de l'oiseau, comparé à seulement 3 espèces non menacées dans les zones sans pic', écrit-elle dans un communiqué. Le pic à dos blanc est donc une espèce parapluie pour ces coléoptères. Cela signifie que la protection de l'habitat des pics profite aussi à d'autres espèces qui vivent dans le même territoire.

Le pic à dos blanc fait son retour dans les forêts suisses après avoir disparu de nombreux endroits en raison de l'exploitation forestière intensive démarrée au début du 19e siècle. L'oiseau est désormais présent dans les forêts de Suisse orientale, car on laisse davantage d'arbres morts sur pied et de bois au sol depuis plusieurs décennies, indiquent les chercheurs.

