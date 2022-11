Le président italien Sergio Mattarella en visite d'Etat en Suisse

Arrivé lundi en fin de journée, le président italien Sergio Mattarella entame mardi une visite d'Etat de deux jours en Suisse. Il rencontrera quatre conseillers fédéraux et visitera l'EPF de Zurich.

M. Mattarella sera accueilli à Berne par le Conseil fédéral avec les honneurs militaires. Des entretiens officiels sont ensuite prévus au Bernerhof avec le président de la Confédération et chef du DFAE Ignazio Cassis, avec les conseillères fédérales Simonetta Sommaruga (DETEC) et Viola Amherd (DDPS) ainsi qu'avec le ministre de l'économie Guy Parmelin.

Ils porteront sur les relations bilatérales italo-suisses, sur la situation sécuritaire au regard de la guerre en Ukraine, la politique européenne et le travail du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette première journée se conclura par le traditionnel dîner de gala à Berne. Mercredi, Sergio Mattarella et Ignazio Cassis se rendront à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour une visite consacrée à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

Près de 320'000 ressortissants italiens vivent en Suisse, ce qui en fait la plus grande communauté étrangère. Leur président en a rencontré une délégation lundi soir à Berne, comme cela se fait habituellement. La dernière visite officielle d'un chef d'Etat italien en Suisse remonte à 2014, avec Giorgio Napolitano. Agé de 81 ans, M. Mattarella a été élu en 2015.

