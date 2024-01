Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Suisse. Son avion a atterri vers 11h30 à Zurich, selon un photographe de Keystone-ATS présent sur place. M. Zelensky doit se rendre à Berne pour y rencontrer la présidente de la Confédération Viola Amherd.

Le chef d'Etat ukrainien, dont c'est la première visite en Suisse depuis le début de la guerre en février 2022, a été accueilli sur le tarmac par le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à Kiev.

La présidente de la Confédération était elle occupée par sa rencontre avec le Premier ministre chinois Li Qiang à Berne. Volodymyr Zelensky et Ignazio Cassis ont ensuite quitté Zurich à bord d'un hélicoptère de l'armée suisse.

A Berne, outre Viola Amherd et Ignazio Cassis, M. Zelensky rencontrera le conseiller fédéral Beat Jans et les présidents des deux Chambres du Parlement, Eva Herzog (PS/BS) pour le Conseil des États et Eric Nussbaumer (PS/BL) pour le National. Ainsi que des chefs de partis, selon la présidence ukrainienne. Il se rendra ensuite au WEF de Davos.

Grosse sécurité

Un important dispositif de sécurité est prévu dans la capitale fédérale. La police cantonale bernoise a établi un périmètre de sécurité autour du Palais fédéral. Des policiers armés de fusils d'assaut ont pris position devant le bâtiment. La Place fédérale n'est plus accessible au public.

Une rencontre de M. Zelensky et de Mme Amherd avec la presse est prévue en fin de journée, dans un lieu tenu secret.

