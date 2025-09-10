Le prévenu n'est pas un dangereux assassin, selon la défense

Mercredi, au second jour du procès en appel dans le drame sanglant du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel. Elle a insisté sur le jeune âge du prévenu au moment des faits et son évolution positive.

'Il n'est pas dangereux', a insisté son avocat Robert Assaël. 'Il a fait un chemin extraordinaire' d'un point de vue intellectuel puis émotionnel en près de sept ans de détention, a-t-il relevé. Et de rappeler que le prévenu était à peine âgé de 18 ans ce 19 janvier 2019 à l'aube quand il a poignardé à mort un Portugais de 22 ans et blessé au bras un de ses amis qui rentraient d'une soirée festive.

Il y a un an, le Tribunal criminel l'avait jugé coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison, une peine assortie de l'internement. Une 'mesure ultime' qui ne se justifie pas pour ce jeune homme, qui 'n'est pas né violent', mais qui a 'basculé à l'adolescence', compensant l'absence du père en rejoignant un groupe fort, ont expliqué ses défenseurs.

Ce groupe avait violemment agressé deux trentenaires à St-Jean en janvier 2017, les laissant lourdement handicapés. 'Il ne faut pas faire l'amalgame' entre les deux affaires, comme l'a fait le Tribunal criminel, a mis en garde Me Assaël.

Dans le cas des Charmilles, le prévenu n'avait aucune 'intention de tuer' dans ce qui a commencé comme une altercation entre deux personnes, à laquelle il ne participait pas. 'Il a sorti son couteau en réaction au coup de poing' donné par un des jeunes 'qui voulait en découdre', a décrit l'avocat, mettant cette réaction sur le compte de la peur.

/ATS