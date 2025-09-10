Le prévenu n'est pas un dangereux assassin, selon la défense

Mercredi, au second jour du procès en appel dans le drame sanglant du parking des Charmilles ...
Le prévenu n'est pas un dangereux assassin, selon la défense

Le prévenu n'est pas un dangereux assassin, selon la défense

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Mercredi, au second jour du procès en appel dans le drame sanglant du parking des Charmilles, à Genève, la défense a plaidé le meurtre par dol éventuel. Elle a insisté sur le jeune âge du prévenu au moment des faits et son évolution positive.

'Il n'est pas dangereux', a insisté son avocat Robert Assaël. 'Il a fait un chemin extraordinaire' d'un point de vue intellectuel puis émotionnel en près de sept ans de détention, a-t-il relevé. Et de rappeler que le prévenu était à peine âgé de 18 ans ce 19 janvier 2019 à l'aube quand il a poignardé à mort un Portugais de 22 ans et blessé au bras un de ses amis qui rentraient d'une soirée festive.

Il y a un an, le Tribunal criminel l'avait jugé coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison, une peine assortie de l'internement. Une 'mesure ultime' qui ne se justifie pas pour ce jeune homme, qui 'n'est pas né violent', mais qui a 'basculé à l'adolescence', compensant l'absence du père en rejoignant un groupe fort, ont expliqué ses défenseurs.

Ce groupe avait violemment agressé deux trentenaires à St-Jean en janvier 2017, les laissant lourdement handicapés. 'Il ne faut pas faire l'amalgame' entre les deux affaires, comme l'a fait le Tribunal criminel, a mis en garde Me Assaël.

Dans le cas des Charmilles, le prévenu n'avait aucune 'intention de tuer' dans ce qui a commencé comme une altercation entre deux personnes, à laquelle il ne participait pas. 'Il a sorti son couteau en réaction au coup de poing' donné par un des jeunes 'qui voulait en découdre', a décrit l'avocat, mettant cette réaction sur le compte de la peur.

/ATS
 

Actualités suivantes

Police: Zurich et Bâle continueront d'indiquer la couleur de peau

Police: Zurich et Bâle continueront d'indiquer la couleur de peau

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 14:47

Pétition: près de 120'000 signataires demandent de sauver Tox Info

Pétition: près de 120'000 signataires demandent de sauver Tox Info

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 14:09

Le National s'oppose à la fin des adoptions internationales

Le National s'oppose à la fin des adoptions internationales

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 12:59

MSF Suisse dénonce le génocide à Gaza sur la Place fédérale

MSF Suisse dénonce le génocide à Gaza sur la Place fédérale

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 14:19

Articles les plus lus

Les gens du voyage seront accueillis à Charrat

Les gens du voyage seront accueillis à Charrat

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 12:03

Le National s'oppose à la fin des adoptions internationales

Le National s'oppose à la fin des adoptions internationales

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 12:59

Le prévenu n'est pas un dangereux assassin, selon la défense

Le prévenu n'est pas un dangereux assassin, selon la défense

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 13:59

MSF Suisse dénonce le génocide à Gaza sur la Place fédérale

MSF Suisse dénonce le génocide à Gaza sur la Place fédérale

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 14:19

Les sénateurs veulent une peine de prison à vie plus restrictive

Les sénateurs veulent une peine de prison à vie plus restrictive

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 09:51

Les gens du voyage seront accueillis à Charrat

Les gens du voyage seront accueillis à Charrat

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 12:03

Le National s'oppose à la fin des adoptions internationales

Le National s'oppose à la fin des adoptions internationales

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 12:59

MSF Suisse dénonce le génocide à Gaza sur la Place fédérale

MSF Suisse dénonce le génocide à Gaza sur la Place fédérale

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 14:19

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 09.09.2025 - 21:56

Europol pourra signaler des terroristes présumés aux Etats Schengen

Europol pourra signaler des terroristes présumés aux Etats Schengen

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 08:47

Les sénateurs veulent une peine de prison à vie plus restrictive

Les sénateurs veulent une peine de prison à vie plus restrictive

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 09:51

Les gens du voyage seront accueillis à Charrat

Les gens du voyage seront accueillis à Charrat

Suisse    Actualisé le 10.09.2025 - 12:03