Le printemps commence avec l'exposition de camélias à Locarno

Le camélia, dont les fleurs vont du rose pâle au rouge foncé, annonce l'ouverture du printemps au Parco delle Camelie de Locarno. À partir de mercredi, la 27e exposition internationale de camélias présentera plus de 200 variétés de ces fleurs.

'Cette année, les camélias ont eu de la chance', a déclaré Daniele Marcacci, président de la Société suisse des camélias, lors de la visite guidée du parc. Il n’a ni trop ni trop peu plu ces derniers mois. 'Le pire pour les camélias, c’est une sécheresse prolongée en hiver.'

Tous les camélias du parc ne sont pas encore en fleurs. 'C'est une bonne chose', relève M. Marcacci. Si le temps se réchauffe trop vite et que les plantes fleurissent en peu de temps, ce n'est pas bon du tout. Selon l'expert, la neige tombée samedi jusqu'à basse altitude n'a pas nui aux camélias. 'Les plantes supportent bien une ou deux nuits avec des températures inférieures à zéro.' En cas de chutes de neige, il est important de débarrasser les plantes du poids de la neige, car celle-ci peut casser les branches fragiles.

La situation se complique en revanche en cas de températures négatives prolongées. Pour protéger du froid leur célèbre camélia de Pillnitz à Dresde en Allemagne, les habitants ont fait construire une serre mobile. Le camélia de Dresde aurait été l’un des premiers documentés en Europe, explique M. Marcacci.

Légende autour du premier camélia en Europe

Selon la légende, le botaniste suédois Karl Peter Thunberg aurait rapporté quatre camélias de son voyage au Japon en 1779 aux jardins botaniques royaux de Kew, près de Londres. Un exemplaire est resté à Kew, comme l'indique le site Internet du château de Pillnitz. Les trois autres auraient été transmises à Hanovre (Allemagne), Schönbrunn (Autriche) et Pillnitz. Seul l'exemplaire de Dresde aurait survécu.

C'est le jardinier de la cour de Pillnitz qui l'aurait planté en 1801 à son emplacement actuel. Aujourd'hui, cette plante est considérée comme le plus ancien et le plus grand camélia au nord des Alpes. En 2025, l'Association internationale des camélias lui a décerné le titre de 'camélia historique'.

En 1990, le directeur du jardin de Pillnitz a offert deux boutures de ce camélia légendaire au Parco delle Camelie de Locarno. Leur rouge intense resplendit sous le ciel bleu pâle du printemps. Avec les températures douces des jours à venir, les fleurs de Pillnitz devraient s’épanouir.

/ATS