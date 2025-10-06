Le prix Nobel de médecine attribué à un trio de chercheurs

Le Nobel de médecine a été décerné lundi aux Américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell ainsi qu'au Japonais Shimon Sakaguchi. Ce trio de scientifiques a été récompensé pour ses recherches sur le contrôle du système immunitaire.

Le prix récompense leurs 'découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique', a annoncé le comité Nobel.

'Le prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année porte sur la manière dont nous contrôlons notre système immunitaire afin de pouvoir lutter contre tous les microbes imaginables tout en évitant les maladies auto-immunes', a expliqué Marie Wahren-Herlenius, professeure à l'institut Karolina.

Le montant du prix s'élève à 11 millions de couronnes suédoises, ce qui correspond à environ 935'000 francs.

/ATS