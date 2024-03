Le procès en appel des poseurs de bombe a débuté

Le procès en appel des auteurs présumés de l'attaque à la bombe dans le quartier du Bruderholz à Bâle a débuté mardi matin devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Les deux jeunes accusés ont pour l'essentiel gardé le silence.

Les deux prévenus ont juste répondu aux questions portant sur leur état. En outre, le plus jeune a clamé son innocence et son incompréhension face à sa condamnation en première instance. 'Je veux récupérer ma liberté. Il est insupportable d'être faussement accusé et condamné', a déclaré cet homme de 25 ans.

Les deux hommes ont été condamnés à 60 respectivement 73 mois de prison en novembre 2023 par la Cour des affaires pénales pour avoir fait exploser une maison individuelle et tenté par la suite d'acheter du plastic en Allemagne.

/ATS