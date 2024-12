Le procès pour l'assassinat d'un diplomate en 1995 est ouvert

Le procès pour l'assassinat d'un diplomate égyptien à Genève en 1995 s'est ouvert lundi devant le Tribunal pénal fédéral. Deux accusés comparaissent, un double national italien et ivoirien pour assassinat et autres délits et une femme franco-suisse pour complicité.

Les deux prévenus se sont présentés en compagnie de leurs défenseurs. L'accusé principal est actuellement détenu pour motifs de sûreté.

Présidée par Jean-Luc Bacher, la Cour des affaires pénales a communiqué le programme des débats qui se dérouleront jusqu'au 19 décembre, avec proclamation du verdict le 27 janvier 2025. L'avocat de l'accusé principal a soulevé lors des questions préjudicielles les difficultés rencontrées lors de l'accès à certains documents du dossier sous forme électronique.

Le tribunal est passé ensuite à la situation personnelle des deux accusés.

/ATS