Le réchauffement de l'eau favorise la croissance des silures

Au cours des 20 dernières années, le nombre de captures de silures a massivement augmenté en Suisse. Les températures de plus en plus chaudes dans les cours d'eau favorisent la reproduction de ces prédateurs. Et ils deviennent de plus en plus grands.

Un pêcheur amateur a récemment sorti un silure de 2,2 mètres de long et pesant 86,5 kilos du Vieux Rhin près de Diepoldsau (SG), a rapporté le journal 'Der Rheintaler'. 'Pour la vallée du Rhin, ce poisson est un véritable monstre', peut-on lire dans l'article.

Des silures de plus de deux mètres de long sont régulièrement capturés, notamment dans le lac de Constance, explique David Frei à l'agence de presse Keystone-ATS. Le chef adjoint du département de la pêche du canton de Saint-Gall ne connaît la prise de Diepoldsau que par les médias. Selon lui, celle-ci semble toutefois plausible d'un point de vue technique.

De plus en plus de silures à la ligne

Les pêcheurs ont tiré de plus en plus de silures des eaux suisses au cours des 20 dernières années. Les chiffres les plus récents de l'Office fédéral de l'environnement datent de 2023. 7622 silures capturés entraient alors dans les statistiques de la pêche, contre 506 exemplaires seulement en 2003.

Cette forte augmentation serait liée aux températures de l'eau de plus en plus élevées provoquées par le réchauffement climatique, explique M. Frei. Elles favorisent à la fois la propagation et la croissance des silures.

Ces dernières années, les annonces de silures particulièrement grands et lourds se sont donc multipliées. En 2011, un pêcheur sportif a ramené un silure de 2,40 mètres et de 83 kilos à l'embouchure du Rhin dans le lac de Constance.

Selon les médias, un silure de 2,72 mètres capturé et préparé en 2019 est accroché au mur d'un restaurant du Vorarlberg près de Bregenz (A). Le musée de la pêche de Langenargen (D )présente lui aux visiteurs un spécimen de 2,43 mètres.

Attaque de baigneurs en Allemagne

Le 20 juin, un silure a fait sensation en Allemagne. Selon la police, un poisson de deux mètres de long a attaqué et blessé au moins cinq baigneurs dans le lac Brombachsee en Bavière. Un policier a finalement tiré avec son arme de service sur l'animal, qui ne s'est pas laissé chasser.

Dans le canton de Saint-Gall, on n'a pas connaissance d'attaques de silures sur des baigneurs ou des animaux domestiques, explique M. Frei. 'Ce qui est important, c'est le respect de nous autres humains envers les êtres vivants aquatiques comme le silure', ajoute-t-il.

/ATS