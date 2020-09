Le salaire minimum de 23 francs de l'heure va s'imposer

Un salaire minimum de 23 francs de l'heure devrait être introduit à Genève dans toutes les branches. Selon les résultats anticipés, le peuple est en passe d'accepter une initiative des syndicats qui s'inspire du système déjà en place à Neuchâtel et dans le Jura.

Ce texte, qui était présenté en votation sans contre-projet, est accepté par 57,81% des votants, selon 95% des bulletins rentrés. La gauche faisait bloc derrière cette initiative qui avait facilement fait le plein de signatures.

L'initiative populaire '23 frs, c'est un minimum' vise à lutter contre la précarité. Selon les syndicats, il n'est pas possible de vivre dignement à Genève avec un salaire inférieur. Ces 23 francs correspondent à 4'086 francs pour 41 heures de travail hebdomadaire.

Plus de 30'000 personnes seraient concernées, dont deux-tiers de femmes, estiment les syndicats. Parmi les secteurs touchés: l'hôtellerie-restauration, le nettoyage, l'économie domestique, la coiffure, l'esthétique ou encore le commerce de détail. Il s'agit de revaloriser des professions de l'ombre qui se sont révélées essentielles pendant la crise sanitaire.

Troisième essai

La droite et les milieux économiques ont combattu cette obligation légale qui met à mal, selon eux, le partenariat social. Ils estiment que les dispositifs de lutte contre la sous-enchère salariale suffisent. Pour la gauche, il ne s'agissait pas d'attaquer le partenariat social, mais de compléter ses manquements.

C'est la troisième fois que les Genevois se prononçaient sur le principe d'un salaire minimum. Ils avaient dit non en 2011 à un projet cantonal et rejeté en 2014 une initiative des syndicats au niveau fédéral. La crise sanitaire et économique a modifié la donne.

/ATS