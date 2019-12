Le satellite suisse CHEOPS s'est envolé

Le télescope spatial suisse CHEOPS a décollé comme prévu mercredi à 09h54 de Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Soyouz. Le largage du satellite est prévu à 12h17, heure suisse.

Un premier essai de lancement avait avorté mardi en raison d'un composant défectueux. Le compte à rebours avait été interrompu une heure et vingt-cinq minutes avant l'envol. Mercredi à 05h54 heure locale, tout s'est passé comme prévu et la fusée s'est élancée dans un bruit assourdissant dans le ciel nocturne de Kourou.

La suite s'est déroulée comme sur du papier à musique: largage des boosters après 1 minute 57, de la coiffe (3 mn 16), du deuxième étage de la fusée (4 mn 47), du troisième étage (8 mn 49) et allumage de l'étage supérieur transportant la charge utile (9 mn 49), selon les images retransmises en direct par Arianespace.

Le satellite d'observation italien Cosmo-Skymed, charge principale, a ensuite été largué après 22 minutes et 43 secondes. Le tour de CHEOPS est prévu deux heures et 23 minutes après le décollage. Des premiers tests suivront pour voir s'il réagit.

Ce n'est qu'à ce moment-là que les responsables de la mission pourront pousser un ouf de soulagement. Suivra une phase de tests de plusieurs mois.

4000 exoplanètes

CHEOPS (abréviation de CHaracterising ExOPlanet Satellite) est un projet de l’ESA et de la Suisse. Ses objectifs consistent à étudier les exoplanètes en observant les étoiles autour desquelles elles orbitent.

Plus de 4000 exoplanètes - orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil - ont été détectées depuis la découverte de la première, 51 Pegasi b, il y a 24 ans par les Prix Nobel de physique 2019 Michel Mayor et Didier Queloz.

L'objectif de CHEOPS n'est pas d'aller en débusquer de nouvelles mais d'analyser celles déjà identifiées pour tenter de comprendre de quoi elles sont faites. Embarqué sur le satellite, le télescope orbitera à 700 kilomètres au-dessus de la Terre pour ne pas subir les perturbations de l'atmosphère, et accédera à tout le ciel, Soleil dans le dos.

Le lanceur moyen Soyouz emmenait également le satellite d'observation de la Terre COSMO-SkyMed Second Generation, pour l'Agence spatiale italienne (ASI) et le ministère de la Défense italien et trois nanosatellites, les français Angels et Eyesat, et l'autrichien Ops-Sat. La durée de la mission, du décollage à la séparation des satellites, est de 4 heures et 13 minutes.

/ATS