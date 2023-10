Le socialiste zurichois Daniel Jositsch réélu au Conseil des Etats

Les Zurichois ont réélu dimanche le socialiste Daniel Jositsch au Conseil des Etats dès le premier tour. Gregor Rutz (UDC) arrive en deuxième position et se trouve en ballotage favorable pour le 2e tour. Le PLR risque de perdre le siège laissé vacant par Ruedi Noser.

Candidat à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral, le socialiste Daniel Jositsch a obtenu 236'775 voix, dépassant la majorité absolue (218'128 voix) de suffrages de plus de 18'000 suffrages. Il est donc réélu au premier tour, comme il y a quatre ans. Le taux de participation au scrutin a atteint 47,47%, indique la Chancellerie d'Etat zurichoise.

La succession du sénateur Ruedi Noser (PLR), qui ne se représentait pas, se jouera donc au second tour, le 19 novembre. Le conseiller national UDC Gregor Rutz semble bien placé avec environ 154'910 suffrages.

Il devance clairement ses collègues libérale-radicale Regine Sauter (120'571 voix) et vert'libérale Tiana Angelina Moser (105'604), ainsi que le chef des finances vert de la ville de Zurich Daniel Leupi (97'520). Le conseiller national centriste Philipp Kutter est distancé avec 66'770 voix. Son collègue évangélique Nik Gugger en a réuni 32'941.

Parmi les candidates et candidats plus 'exotiques', Peter Vetsch (sans parti) obtient 10'066 voix. Les représentantes du Parti du travail Sevin Senem Satan et Rita Maiorano récoltent 8880 et 8054 suffrages. Les sans parti Bernhard Schnmidt et Jonathan Ravindran comptent 6787 et 3822 électrices et électeurs.

/ATS