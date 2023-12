Le taux d'aide sociale baisse à 2,9% en Suisse

Le taux d'aide sociale a baissé l'an dernier de 0,2 point de pourcentage, pour atteindre 2,9%. Au total, 256'800 personnes ont reçu au moins une fois une prestation de l'aide sociale économique.

Depuis l'introduction de la statistique de l'aide sociale en 2005, ce taux n'a été atteint qu'une seule fois, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Les craintes que les conséquences tardives de la pandémie de Covid-19, le chômage en particulier, n'aient une incidence négative sur l'aide sociale ne se sont donc toujours pas confirmées.

Ce recul s'explique par une nouvelle baisse du nombre de nouveaux dossiers ouverts dans l'aide sociale et par une augmentation simultanée des dossiers clôturés. Le recul du taux d'aide sociale s'observe dans tous les groupes à risque.

Les taux restent les plus élevés pour les mineurs, les étrangers et les personnes divorcées. Mais c'est dans ces groupes que la baisse du taux d'aide sociale a été la plus marquée.

