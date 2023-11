Le télescope CHEOPS découvre un nouveau système planétaire clé

Le télescope spatial CHEOPS a identifié un nouveau système planétaire clé, selon une étude publiée mercredi et à laquelle les Universités de Genève et Berne ont participé. Cela pourrait aider les scientifiques à comprendre la composition des atmosphères d'exoplanètes.

Les six planètes du système tournent autour de leur étoile selon un rythme très précis: la planète la plus proche de l'astre accomplit six tours complets pendant que la plus éloignée en effectue un seul. Les autres planètes évoluent aussi selon cette même chaîne précise de résonance.

'Avoir six planètes en résonance est extrêmement rare', a expliqué Hugh Osborn, astrophysicien à l'Université de Berne et co-auteur de l'étude, à Keystone-ATS.

Autre particularité: l'étoile au centre du système, très brillante, revêt un grand potentiel pour la recherche. 'Plus une étoile est brillante, plus elle est visible par les télescopes', selon M. Osborn. Cette découverte contribuera à l'étude des atmosphères d'exoplanètes et aidera les scientifiques à mieux comprendre les particularités de la Terre.

