Le traditionnel « big-bang » a lancé le carnaval de Lucerne 2023

Le carnaval de Lucerne est lancé. Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi à 05h00 en vieille ville pour assister au traditionnel 'big-bang' et faire la fête. Il s'agit de la première édition sans aucune restriction anti-pandémique depuis trois ans.

Figure traditionnelle du carnaval de Lucerne, la famille Fritschi a été accueillie par la foule sur les quais du lac, à bord de son embarcation. Le cortège s'est ensuite déplacé sur la place de la Chappelle où le 'big-bang' symbolisant le début de la fête a retenti sous une pluie de confettis.

Le carnaval de Lucerne est le deuxième plus grand de Suisse et le plus important parmi les cantons catholiques. Le plus grand carnaval du pays s'ouvre dans une dizaine de jours à Bâle.

/ATS