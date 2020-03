Les 45 communes genevoises élisent leurs exécutifs et délibératifs

Les 45 communes genevoises élisent dimanche leurs exécutifs et leurs délibératifs. Les résultats définitifs des exécutifs seront connus dans la journée, mais peut-être pas ceux des délibératifs. Le taux de participation s'élevait à 33,1% samedi.

Un des enjeux de ce scrutin est de savoir si la vague verte va aussi atteindre les communes, cinq mois après les élections fédérales. Mais les résultats pourraient aussi à nouveau être influencés par les affaires qui secouent le canton de Genève, qu'il s'agisse de celle des notes de frais professionnels du Conseil administratif de la Ville de Genève, qui touche plusieurs partis, ou du recul du PLR.

Dépouillement plus long

A cause de l'épidémie de coronavirus, le bâtiment d'Uni Mail, où a lieu le dépouillement centralisé des élections, est fermé au public et aux médias. Mercredi, le canton a pris des mesures organisationnelles supplémentaires en lien avec les recommandations de santé publique: le nombre de jurés présents est de 900 au lieu de 1700, afin de garantir un éloignement suffisant entre les personnes.

Conséquence: les résultats pourraient ne pas être tous connus en fin de journée, et le travail de dépouillement pourrait être prolongé lundi. Les résultats définitifs pour les conseillers administratifs, maires et adjoints seront connus dimanche, comme prévu, selon la chancellerie.

Les résultats définitifs des conseils municipaux, avec les noms des élus, pourraient ne pas tomber avant lundi en fin de journée. Mais la répartition provisoire des sièges pour toutes les communes sera connue dimanche, permettant aux partis et associations de se déterminer pour le second tour des exécutifs, qui aura lieu le 5 avril. Le délai pour le dépôt des listes est fixé à mardi midi.

Elections tacites

Au total, 1863 candidats - 721 femmes et 1142 hommes - visent un des 938 sièges dans les conseils municipaux. S'agissant des exécutifs, ils sont 79 femmes et 261 hommes à briguer un des 137 mandats. Seuls les candidats qui décrochent plus de 50% des voix sont élus au premier tour. Les premiers résultats sont annoncés pour 12h45.

Dans 21 communes, l'élection des conseillers municipaux, maires et adjoints est cependant tacite, étant donné que le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir. En outre, il y a autant de sièges que de candidats pour les Conseils municipaux de cinq communes.

/ATS