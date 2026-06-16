Les Bilatérales, seule voie viable pour les relations Suisse-UE

Pour les Etats membres de l'UE, la stabilisation et le développement des relations avec la Suisse ne sont possibles qu'avec le paquet des Bilatérales III. Le statu quo ne constitue pas une alternative viable à leurs yeux.

Sans changement, les accords existants s'éroderaient et conduiraient à une instabilité politique, indique le Conseil européen, qui a procédé à une évaluation des relations avec la Suisse. Les Etats membres soulignent que les nouveaux accords ont été négociés sous forme de paquet et doivent entrer en vigueur de cette manière.

Le Conseil attend en outre de la Suisse qu'elle participe au programme d'éducation Erasmus+ à compter du 1er janvier 2027, comme l'ont convenu les deux parties dans le paquet d'accords.

Les conclusions publiées mardi sont les premières depuis 2019. En règle générale, cette évaluation doit avoir lieu tous les deux ans, mais après l'échec des négociations sur un accord-cadre en mai 2021, la volonté de le faire faisait défaut à Bruxelles.

/ATS