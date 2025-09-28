Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

L'année dernière, le nombre de personnes ayant quitté l'Eglise catholique en Suisse a été nettement ...
Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Photo: KEYSTONE/APA/APA/HELMUT FOHRINGER

L'année dernière, le nombre de personnes ayant quitté l'Eglise catholique en Suisse a été nettement inférieur à celui de 2023. A l'époque, la publication d'une étude sur les abus sexuels dans l'Eglise avait entraîné une vague de départs.

En 2024, l'Eglise catholique suisse a enregistré 36'782 départs, a annoncé vendredi l'Institut suisse de sociologie pastorale (SPI). Le nombre de retraits a ainsi diminué de 46% par rapport à 2023, année où 67'497 membres avaient quitté l'Eglise catholique.

Malgré cette baisse, le nombre de départs reste élevé, a conclu l'institut de recherche basé à Saint-Gall et soutenu par l'Eglise catholique suisse. Une comparaison sur plusieurs années montre 'une tendance à la hausse lente des départs'.

Outre les départs, un nombre élevé de décès et moins de baptêmes contribuent à la diminution du nombre de membres. L'année dernière, 2,73 millions de personnes appartenaient encore à l'Eglise catholique en Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Genève: pas de limite des charges et engagements à l'Etat

Genève: pas de limite des charges et engagements à l'Etat

Suisse    Actualisé le 28.09.2025 - 12:11

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 27.09.2025 - 18:27

Plus de 6000 personnes défilent à Genève en solidarité avec Gaza

Plus de 6000 personnes défilent à Genève en solidarité avec Gaza

Suisse    Actualisé le 27.09.2025 - 17:19

Rester ou partir - le dilemne des habitants de Brienz (GR)

Rester ou partir - le dilemne des habitants de Brienz (GR)

Suisse    Actualisé le 27.09.2025 - 12:27

Articles les plus lus

Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Suisse    Actualisé le 26.09.2025 - 12:03

Berne clarifie les étapes pour accueillir des enfants de Gaza

Berne clarifie les étapes pour accueillir des enfants de Gaza

Suisse    Actualisé le 26.09.2025 - 13:01

La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions

La cagnotte de 121,7 millions est tombée à l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 26.09.2025 - 21:59

Rester ou partir - le dilemne des habitants de Brienz (GR)

Rester ou partir - le dilemne des habitants de Brienz (GR)

Suisse    Actualisé le 27.09.2025 - 12:27

La renonciation de Jean-Marie Lovey acceptée par le Vatican

La renonciation de Jean-Marie Lovey acceptée par le Vatican

Suisse    Actualisé le 25.09.2025 - 16:55

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 25.09.2025 - 21:31

Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Suisse    Actualisé le 26.09.2025 - 12:03

Berne clarifie les étapes pour accueillir des enfants de Gaza

Berne clarifie les étapes pour accueillir des enfants de Gaza

Suisse    Actualisé le 26.09.2025 - 13:01