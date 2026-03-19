Les Etats de l'OSCE se mettent d'accord sur un budget pour 2026

Les Etats membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont ...
Les Etats de l'OSCE se mettent d'accord sur un budget pour 2026

Les Etats de l'OSCE se mettent d'accord sur un budget pour 2026

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Les Etats membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont adopté jeudi un budget pour 2026. Ils ont ainsi mis fin à une impasse qui durait depuis cinq ans.

Le dernier budget approuvé remontait à 2021, rappellent l'OSCE et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le consensus trouvé contribue ainsi à la mise en œuvre d'une priorité centrale de la présidence suisse de l'OSCE: garantir la capacité d'action de l'organisation.

Sur le réseau social X, le conseiller fédéral Ignazio Cassis s'est dit 'heureux' du consensus trouvé. 'En période de tension, cela montre que le dialogue et le compromis sont performants', écrit-il, soulignant que

La Suisse s'engage à renforcer sa capacité à agir, ajoute le Tessinois.

/ATS
 

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