Les Grisons présentent à l'Olma le capuns le plus long du monde

Le canton des Grisons a présenté samedi à la foire grand public Olma de Saint-Gall un capuns de 17 mètres de long. Selon le canton, la dimension de ce paquet de pâte enveloppé de feuilles de bettes constituait ainsi un record mondial.

Le plat traditionnel avait été pré-produit dans le courant de la semaine à Jenaz, dans le Prättigau. Samedi à l'aube, le capuns a été transporté du Prättigau à Saint-Gall en trois heures environ, sur un tracteur empruntant des routes de campagne et des routes secondaires, a indiqué le canton des Grisons.

La saucisse de pâte d'environ 45 kilos a finalement été découpée et distribuée en un millier de morceaux aux visiteurs. Elle a été fabriquée avec des ingrédients grisons: farine de blé de Tiefencastel, feuilles de bette de Malans, viande de Ramosch.

L'Olma pour l'agriculture et l'alimentation est la plus grande foire grand public de Suisse. Elle se tient cette année pour la 79e fois et durera jusqu'au 23 octobre.

/ATS