Les Moretti ont été pris à partie par des proches de victimes

Jessica Moretti est auditionnée, ce jeudi, dans l'affaire de l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Jessica Moretti est auditionnée, ce jeudi, dans l'affaire de l'incendie du 1er janvier à Crans-Montana. Son arrivée et celle de son mari Jacques Moretti au campus Energypolis à Sion a été marquée par la présence de proches de victimes qui les ont pris à partie.

Convoquée pour 09h00, la citoyenne française est arrivée vers 08h50, avec son époux. A côté d'un attroupement de journalistes, de photographes et de caméramen, la quadragénaire était attendue par des proches de victimes.

Au moment d'entrer par la porte principale du campus Energypolis de Sion, Jessica et Jacques Moretti ont été copieusement insultés. Tous deux ont été traités à plusieurs reprises 'de tueurs'. 'Vous avez tué mon fils. Vous avez tué mon frère. Mon fils, il est où? Vous êtes des monstres. Comment vous avez réussi à manger, à dormir (ndlr: depuis le drame)', a-t-on notamment pu entendre durant une scène particulièrement tendue.

Se sentant agressé, Jacques Moretti a réagi à chaud: 's'il faut payer, on payera. Il n'y a pas de mafia, on est des travailleurs.'

