Les Romands à la traine sur la formation du secondaire II

Les cantons romands sont à la traine sur la formation du secondaire II. La plupart d'entre eux n'atteignent pas l'objectif qui prévoit que 95% des jeunes de 25 ans disposent d'un diplôme de secondaire II, montre un rapport. L'apprentissage doit être renforcé.

La force de l'apprentissage selon les régions explique la disparité entre Suisse romande et alémanique, montre un rapport sur l'éducation publié lundi.

'Il existe un lien direct entre la formation professionnelle et l'objectif de 95%', a déclaré le président de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) Christophe Darbellay devant la presse. 'A Monthey (VS) par exemple, ce taux est de 82% alors qu'à Visp (VS) (Viège, ndlr.), où l'apprentissage est fortement implanté, le taux est de 98%', a-t-il poursuivi.

L'enjeu désormais est de sensibiliser les parents et les enseignants sur l'importance de l'apprentissage, a complété le ministre de la formation Guy Parmelin. Sur le plan national, le taux de certification a baissé de 91,5% à 90,1% entre 2016 et 2022.

/ATS