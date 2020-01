Les Romands touchés de plein fouet par la grippe

Fidèle à l'hiver, l'épidémie de grippe touche désormais la Suisse. La maladie est largement répandue en Suisse romande, un peu moins en Suisse alémanique. Le Tessin et les Grisons sont jusqu'ici épargnés.

La propagation des affections grippales en Suisse est actuellement répandue, indique mercredi l'Office de la santé publique sur son site. Durant la deuxième semaine de janvier, 156 médecins du système de surveillance Sentinella ont rapporté 12,1 cas d'affections grippales pour 1000 consultations.

Extrapolé à l'ensemble de la population, ce taux correspond à une incidence de 95 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants, avec une tendance à la hausse. Le seuil épidémique saisonnier de 69 cas d'affections grippales pour 100'000 habitants a été dépassé.

L'année dernière, la vague de grippe avait atteint la Suisse au même moment, au cours de la deuxième semaine de janvier. En 2018, l'épidémie de grippe avait éclaté en décembre.

Au 14 janvier 2020, l'incidence était la plus élevée dans la classe d'âge des 15 à 29 ans. La grippe est largement répandue dans les cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais.

Le Tessin et les Grisons épargnés

Elle est moins fortement répandue en Suisse alémanique, et pas du tout au Tessin et aux Grisons. Mais dans presque toutes les régions et les groupes d'âge, l'incidence est en hausse.

A l'étranger, l'activité grippale est moyenne en Europe avec une tendance à la hausse dans presque tous les pays. L'Amérique du Nord enregistre une activité à la hausse tandis qu'en Asie, celle-ci était basse à moyenne, avec une tendance à la hausse.

