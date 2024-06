Les Suisses balaient l'initiative des anti-vaccins

L'initiative populaire 'Pour la liberté et l'intégrité physique' a été balayée dimanche par 75% des voix, selon gfs.bern. Lancée par des opposants aux mesures anti-Covid, elle voulait empêcher toute vaccination obligatoire.

Aucun canton ne soutient le texte. Selon des premiers résultats partiels, Genève rejette l'initiative par 72% de 'non', Vaud à près de 76%. Le non sort également en tête en Valais par 70,2% des voix. A Fribourg, 67% des votants ont refusé l'objet, et 65,7% dans le Jura.

Le canton le plus peuplé, Zurich, devrait dire 'non' aussi à plus de 75%. Lucerne, Soleure, St-Gall, Argovie, les deux Bâle et les Grisons refusent l'initiative dans les mêmes proportions. Schwyz se distingue avec un taux de refus un peu moins élevé, à 58%.

Intégrité respectée

L'initiative populaire 'Pour la liberté et l'intégrité physique' a été lancée dans ce contexte par le Mouvement de liberté Suisse (MLS), un groupement de citoyens essentiellement alémanique. Elle demande que chacun ait la liberté de déterminer lui-même ce qui doit être injecté ou implanté dans son corps.

Le texte ne mentionne pas explicitement la vaccination contre le Covid-19, mais vise tous les vaccins, puces et autres informations numériques qui seraient implantées dans le corps.

L'intégrité physique, exigence principale du texte, est déjà inscrite dans la Constitution en tant que droit fondamental. Personne ne peut être vacciné sans son consentement en Suisse, ont martelé les opposants au texte. Seule l'UDC soutenait l'initiative.

/ATS