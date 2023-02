Les Syriens pourront aussi prétendre à un visa pour la Suisse

Les victimes syriennes du séisme qui souhaitent être hébergées temporairement chez des proches en Suisse peuvent obtenir un visa plus rapidement. La Suisse applique la procédure accélérée non seulement pour les ressortissants turcs, mais aussi pour les Syriens.

Ce qui est déterminant, ce n'est pas la nationalité, mais le fait qu'une personne ait vécu dans la région concernée, a déclaré dimanche à Keystone-ATS Agnès Schenker, porte-parole du Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle a ainsi confirmé les informations de la SRF et de la 'NZZ am Sonntag'.

Au moment du tremblement de terre, de nombreux Syriens se trouvaient dans la partie turque de la région touchée par le séisme, a ajouté Mme Schenker. La plus grande difficulté pour les requérants sera d'obtenir un document de voyage valable: 'Nous n'avons aucune influence sur ce point', précise la porte-parole.

/ATS