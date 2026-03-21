Les Vert-e-s exigent la sortie des énergies fossiles

Les Vert-e-s suisses ont adopté samedi une résolution exigeant une sortie rapide et systématique des énergies fossiles. Ce texte demande notamment une feuille de route claire pour atteindre cet objectif.

La résolution, approuvée par les délégués du parti réunis à Liestal (BL), appelle également de ses voeux 'une transformation socialement juste, accessibles à toutes et tous et ne laissant personne sur le côté'.

Le comité des Vert-e-s a également décidé de soutenir l'initiative populaire sur la mobilité de l'association Actif-trafiC, indique le parti dans un communiqué. Ce projet demande l'introduction d'une taxe sur les billets d'avion pour freiner la progression du trafic aérien et la promotion d'une alternative ferroviaire plus attractive.

Deux fois non le 14 juin

Les délégués ont également adopté leurs mots d'ordre pour les votations fédérales du 14 juin: ce sera deux fois non. Ils rejettent l'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions!' de l'UDC, un texte qui 'isole la Suisse', selon eux. Et ils refusent la réforme du service civil, 'une institution bien plus utile à la Suisse que les milliards injectés dans l'armée'.

Le parti a enfin décidé de laisser la liberté de vote sur l'initiative sur l'alimentation. Cette initiative populaire, déposée par un comité citoyen, demande notamment d'adapter la politique agricole afin d'encourager la production et la consommation de denrées alimentaires végétales plutôt qu'animales. Un texte jugé irréaliste par ses opposants.

/ATS