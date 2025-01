Les Vert-e-s s dénoncent la politique suisse en matière climatique

La présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone a stigmatisé samedi lors de l'assemblée des délégués la politique climatique du Conseil fédéral. Mais elle a estimé que le peuple pouvait corriger le tir comme l'a montré le rejet du projet d'extension des autoroutes.

'La politique climatique suisse n'est pas exemplaire. La politique climatique suisse est catastrophique', a déclaré Lisa Mazzone. 'Et plus catastrophiques encore seront ses conséquences', a ajouté la Genevoise, dénonçant dans la foulée les coupes budgétaires du Conseil fédéral.

'C'est le passage en force idéologique de l'alliance PLR-UDC. Le Conseil fédéral No Future est en marche'. Mais la présidente des Vert-e-s a aussitôt repris un ton combatif en évoquant devant l'assemblée des délégués à Peseux, commune de Neuchâtel, le vote du 24 novembre quand la population a refusé le projet d'extension des autoroutes.

Législature de référendums

'Cette victoire, personne ne nous l'enlèvera', a lancé devant plus d'une centaine de délégués Lisa Mazzone, rappelant que les observateurs n'accordaient que très peu de chances de succès au référendum. C'est en référence à ce succès que Lisa Mazzone a évoqué une législature de référendums si le Conseil fédéral ne devait aux yeux des Vert-e-s ne pas prêter plus d'attention aux enjeux de société.

Dans son discours présidentiel, plusieurs fois interrompu par des applaudissements, la Genevoise a rappelé les valeurs qui animent les Vert-e-s, 'une Suisse plus ouverte, plus solidaire, plus écologiste'. Elle a donc plaidé pour un renforcement des droits fondamentaux et le respect de tous les êtres humains, quelle que soit leur identité de genre.

L'Europe face à Trump

Devant les délégués, Lisa Mazzone n'a pas manqué de commenter le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, évoquant des temps sombres. 'Nous nous attendions au pire depuis son élection. Mais lorsque cela se produit réellement, avec une telle violence comme cette semaine, cela n'en est pas moins révoltant et terrifiant'.

Face à cette évolution, les Vert-e-s ont appelé la Suisse à resserrer ses liens avec l'Europe. 'Les accords pour une relation plus étroite se trouvent maintenant sur la table. Précisément maintenant, nous disons oui', a déclaré leur présidente, en exigeant une protection des salaires. 'Ce n'est pas l'Europe qui est dangereuse. C'est le repli', a jouté Lisa Mazzone qui fêtait son 37e anniversaire.

/ATS