Les absences inquiètent les associations d'enseignants

De plus en plus d'élèves s'absentent régulièrement de l'école pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, alertent jeudi les associations d'enseignants de Suisse alémanique et de Suisse romande. Elles réclament désormais des mesures.

L'absentéisme scolaire va bien au-delà du simple fait de sécher les cours, ont déclaré jeudi l'Association faîtière des enseignantes et enseignants alémaniques (LCH) et le Syndicat des Enseignant-es Romand-es (SER). Ils ont également présenté leurs revendications lors d'une conférence de presse à Berne.

Pour elles, toute une série de mesures sont nécessaires comme un système d'alerte précoce et l'établissement d'une relation de confiance entre l'enseignant et l'enfant. Il est également important de reconnaître les premiers signes avant-coureurs tels que les troubles physiques.

Pour le LCH et le SER, il est aussi nécessaire d'impliquer non seulement les enseignants et d'autres professionnels tels que les psychologues scolaires ou le personnel médical, mais aussi les parents.

/ATS