Les accidents dus à l'alcool ont augmenté l'an dernier

Le nombre d'accidents de la route liés à l'alcool a augmenté en 2021. Genève reste le canton où se produisent le plus d'accidents graves par 10'000 habitants, le Valais celui où se produisent le plus d'accidents mortels, indique mardi le TCS.

L'an dernier, 3815 accidents liés à l'alcool ont eu lieu sur les routes de Suisse, soit 57 de plus qu'en 2020. Sur ce nombre, 364 ont causé des blessés graves ou des morts, précise le TCS.

C'est à Genève qu'on dénombre le plus d'accidents graves, avec 0,95 accident par 10'000 habitants en 2021. Le canton du bout du lac est en tête du classement depuis cinq ans, mais voit son taux diminuer. Il dépassait encore un accident pour 10'000 habitants ces deux dernières années.

Viennent ensuite Zoug (0,92), le Jura (0,68), le Valais (0,60) et Uri (0,54). La proportion a fortement augmenté à Zoug et dans le canton du Jura par rapport à 2020. Elle a baissé en Valais et est restée stable à Uri.

Le taux d'accidents a aussi augmenté dans les cantons de Vaud, Berne, Neuchâtel, Appenzell Rhodes-Extérieures et Zurich. La moyenne nationale se situe à 0,42.

Quinze accidents mortels

Quinze accidents mortels ont par ailleurs été enregistrés sur les routes de Suisse en 2021, contre 23 un an plus tôt. L'alcool en a provoqué cinq en Valais. Viennent ensuite les cantons de Vaud (3), du Tessin (2), suivis de Fribourg, Grisons, Saint-Gall, Soleure et Thurgovie (1).

Les bons élèves se trouvent en Suisse alémanique: Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris et Obwald ne comptent aucun accident grave, souligne le TCS qui rappelle, à l'approche des fêtes de fin d'année, qu'entre boire et conduire, il faut choisir.

