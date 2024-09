Les aigles royaux deviennent meilleurs en vol au fil des ans

Les aigles royaux perfectionnent leur vol avec l'âge. Ils apprennent à mieux utiliser les courants aériens, indique une nouvelle étude. Leur espace vital est ainsi multiplié par plus de 2000 en l'espace de trois ans.

Les jeunes aigles doivent continuer à affiner des comportements même innés au cours de leur vie, écrit la Station ornithologique suisse de Sempach (LU) dans un communiqué publié lundi. L'étude a été publiée dans la revue spécialisée 'eLife'.

Les aigles royaux volent grâce aux thermiques: ils utilisent les courants d'air ascendants pour parcourir de grandes distances avec relativement peu d'énergie. Dans l'étude, les chercheurs ont montré que lors de leurs premiers vols après avoir quitté le nid parental, les oiseaux se limitent aux environs des crêtes de montagne.

Là, les conditions thermiques sont bien prévisibles: le vent est dévié vers le haut et l'air s'élève. En grandissant, les aigles royaux s'aventurent ensuite dans des régions de plus en plus plates, où les thermiques sont moins prévisibles et plus difficiles à trouver.

55 jeunes aigles observés

Les résultats de cette étude sont précieux pour les efforts de protection, écrivent les chercheurs. Ils pourraient en effet contribuer à identifier les zones où les activités humaines pourraient entrer en conflit avec les comportements naturels des aigles.

Pour leurs travaux, les chercheurs de l'Institut Max Planck de biologie comportementale de Constance, de la Station ornithologique suisse de Sempach et de l'Université de Vienne ont équipé 55 jeunes aigles royaux de récepteurs GPS. Pendant une période allant jusqu'à trois ans, ils ont enregistré les itinéraires de vol des oiseaux depuis des nids en Suisse, en Italie, en Allemagne, en Slovénie et en Autriche.

/ATS