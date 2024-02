Les autorités de la ville de Granges (SO) « consternées »

Les autorités de la ville de Granges (SO) se disent 'consternées' après l'accident d'avion qui a fait un mort dimanche. C'est le deuxième accident aérien mortel en six mois.

Les autorités sont très touchées par l'accident, a indiqué lundi la chancellerie municipale. Une minute de silence sera observée lors de la cérémonie de remise des prix sportifs de la ville et de la région de Granges à la fin du mois de mars.

Un avion pour parachutistes s'est écrasé dimanche peu après 14h00 dans un champ à proximité de l'aérodrome de Granges. Le pilote était seul à bord au moment du crash. Il est mort sur les lieux de l'accident. Les onze parachutistes à bord ont pu sauter et se poser sains et saufs.

Enquête en cours

L'appareil qui s'est écrasé est celui de l'association 'Skydive Grenchen'. La cause de l'accident n'est pas encore connue. La police, le ministère public et le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) ont ouvert une enquête.

Ce même avion a été impliqué dans un incident grave en septembre 2020. Après avoir largué des parachutistes, il s'est dangereusement rapproché d'un hélicoptère qui décollait de l'aérodrome de Granges, selon un rapport du SESE.

C'est le deuxième accident aérien mortel en six mois à Granges. Le 9 septembre dernier, un petit avion s'est écrasé près de l'aérodrome. Le pilote et un passager ont perdu la vie. L'appareil monomoteur s'est crashé dans un champ lors de son approche finale. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.

/ATS