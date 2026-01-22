Les autorités lèvent l'évacuation de Brienz (GR) dès lundi

Les villageois de Brienz (GR) peuvent rentrer chez eux dès lundi. Après plus d'un an d'évacuation ...
Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Les villageois de Brienz (GR) peuvent rentrer chez eux dès lundi. Après plus d'un an d'évacuation due à des éboulements, ils pourront à nouveau habiter dans leurs propres murs. La commune d'Albula a annoncé jeudi la levée de l'évacuation et de l'interdiction d'accès.

