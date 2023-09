Les candidats socialistes doivent s'annoncer jusqu'à fin octobre

Les candidats socialistes intéressés à succéder à Alain Berset au Conseil fédéral ont jusqu'au 29 octobre à midi pour s'annoncer. Le groupe parlementaire PS n'a pas établi de critères autres que présenter 'une sélection de candidat-es' pour l'élection du 13 décembre.

Une commission de sélection évaluera les candidatures jusqu'au 4 novembre. Le ticket définitif pour l'élection sera annoncé le 25 novembre, indique le parti dans un communiqué publié samedi.

Les candidats devront se présenter au parti et à la population lors de quatre auditions publiques. Celles-ci auront lieu le 6 novembre à Genève, le 8 novembre à Bienne (BE), le 9 novembre à Olten et le 14 novembre à Schaffhouse.

/ATS