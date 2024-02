Les cantons ont versé 181 millions pour l'aide aux victimes

Entre 2000 et 2022, les cantons ont versé au total 181 millions de francs pour l'aide aux victimes. Un peu moins de deux tiers des 26'013 demandes déposées ont été acceptées, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les montants totaux annuels d'indemnisations et de réparations morales fluctuent avec le temps. Depuis 2010, l'on observe toutefois une tendance à la baisse, note l'OFS.

En 2000, 800 demandes ont été déposées. Ce nombre a augmenté de manière constante jusqu'en 2011 puis est reparti à la baisse. En revanche, le nombre de demandes acceptées est resté stable dans le temps.

Les demandes étaient le plus souvent liées à des lésions corporelles et voies de fait, des homicides, du brigandage et des contraintes sexuelles ou viols. Ces infractions représentaient 92% des montants accordés.

Dans 60% des cas, les demandes ont été effectuées par des femmes. L’auteur présumé de l’infraction ayant mené à la consultation était un homme dans 90% des cas.

/ATS