Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

Les députés fribourgeois ont entamé l'examen des comptes 2025 de l'Etat, qui ont bouclé avec ...
Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

Les comptes 2025 de l'Etat de Fribourg sous la loupe des députés

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les députés fribourgeois ont entamé l'examen des comptes 2025 de l'Etat, qui ont bouclé avec un bénéfice de l'ordre d'un demi-million de francs. La majorité de centre-droit s'inquiète de perspectives dégradées, alors que la gauche déplore un alarmisme excessif.

L'excédent résulte notamment d'une hausse des recettes fiscales et de deux revenus exceptionnels liés à la Banque nationale suisse (BNS) et à la Banque cantonale de Fribourg (BCF). 'Les comptes sont bons', a répété mercredi le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen. Tous les groupes sont entrés en matière.

La présentation du grand argentier est intervenue dans un contexte marqué par le rejet par le peuple le 26 avril de la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE), à la suite du référendum sollicité par la gauche et les syndicats. Ce dernier a induit l'automne dernier une absence de budget 2026.

Forts de leur victoire, PS et Vert-e-s ont insisté sur la nécessité de garantir les prestations de l'Etat. Centre, PLR-PVL et UDC ont pour leur part averti contre la hausse des charges.

/ATS
 

Actualités suivantes

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Giancarlo Sergi reprend les rênes du Centre Vaud

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 23:18

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 21:53

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 17:44

Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 17:08

Articles les plus lus

Fribourg veut réorganiser « en profondeur » son pouvoir judiciaire

Fribourg veut réorganiser « en profondeur » son pouvoir judiciaire

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 15:28

Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 17:08

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten (VS)

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 17:44

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 21:53

La proportion d'élèves en surpoids a baissé en vingt ans

La proportion d'élèves en surpoids a baissé en vingt ans

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 14:35

Vaud: Jacqueline Maurer-Mayor n'est plus

Vaud: Jacqueline Maurer-Mayor n'est plus

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 14:39

Baume-Schneider à la rencontre de transplantés aux HUG à Genève

Baume-Schneider à la rencontre de transplantés aux HUG à Genève

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 15:08

Fribourg veut réorganiser « en profondeur » son pouvoir judiciaire

Fribourg veut réorganiser « en profondeur » son pouvoir judiciaire

Suisse    Actualisé le 19.05.2026 - 15:28