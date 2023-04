Les conseillers d'Etat sortants sont en tête

Les deux sortants Reto Wyss (Centre) et Fabian Peter (PLR) sont en tête dimanche dans la course au Conseil d'Etat lucernois. De plus, le Centre et l'UDC pourraient assurer leurs deux sièges vacants dès le premier tour.

Après le dépouillement de 27 des 80 communes, les deux sortants ainsi que Michaela Tschuor (Centre) et Armin Hartmann (UDC) occupent les quatre premières places. Ces deux derniers défendent pour leurs partis les sièges de Guido Graf (Centre) et de Paul Winiker (UDC), qui ne se représentaient pas.

Les places suivantes sont occupées par Ylfete Fanaj (PS), à une certaine distance devant Claudia Huser (PVL), Andrea Kaufmann (Jeunes du Centre) et Christa Wenger (Vert-e-s). Les femmes se battent pour le siège de Marcel Schwerzmann (sans parti), qui se retire.

Les voix de la ville de Lucerne n'ont pas encore été comptées. Le gouvernement lucernois est un bastion exclusivement masculin et bourgeois depuis 2015.

