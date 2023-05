Les députés fribourgeois votent des comptes 2022 jugés « très bons »

Les députés fribourgeois ont voté les comptes 2022 de l'Etat, qui affichent un bénéfice de 494'000 francs, soit 233'000 francs de plus que l'excédent budgété. Les finances 'saines' du canton incitent l'UDC à demander une baisse d'impôts pour les personnes physiques.

Le décret relatif au compte d'Etat a passé la rampe mercredi à l'unanimité des 89 voix exprimées. La veille, l'entrée en matière n'avait pas été combattue. Le centre-droit a loué la hausse des revenus, tant pour les entreprises que pour les personnes physiques, malgré les baisses d'impôts consenties ces dernières années.

L'UDC a été la seule à franchir le pas en demandant une nouvelle modération de la pression fiscale. Elle a annoncé le dépôt d'une motion en vue de réduire le coefficient annuel de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques. L'ampleur des investissements a aussi été saluée par une députation de droite majoritaire.

HFR et péréquation

A gauche, le PS et les Verts ont souligné le manque de soutien à la population dans le contexte actuel de hausse des coûts de la vie. Les deux groupes ont déploré le manque de références aux défis du futur, en premier lieu l'urgence de l'assainissement financier de l'Hôpital fribourgeois (HFR), toujours dans une situation délicate.

Elias Moussa (PS), rapporteur de la commission des finances et de gestion, a mis en garde contre l'impact de la dégradation attendue des recettes tirées de la péréquation financière fédérale, environ 100 millions par an dès 2030. Avant dotations des fonds et provisions, le résultat présente un excédent de 192 millions.

De son côté, le grand argentier Jean-Pierre Siggen a parlé de 'très bons comptes' et de finances 'saines'. A l'équilibre exigé par la Constitution, le résultat final comprend des attributions importantes pour anticiper les 'besoins futurs', a relevé le magistrat centriste, qui a écarté l'idée de diminuer les impôts.

Surprise de la BNS

Outre des revenus fiscaux supérieurs, l'ampleur de l'excédent découle, entre autres, du montant bien plus élevé (+99,9 millions à 149,9 millions) versé par la Banque nationale suisse (BNS). La performance s'appuie également sur une bonne maîtrise des dépenses.

Les perspectives conjoncturelles se sont révélées meilleures que prévu à mi-2021, l'effet de la pandémie restant alors incertain. Les recettes de l'Etat ont atteint 4,52 milliards, alors que le budget les anticipait à 3,9 milliards (+15,8%), a dit Jean-Pierre Siggen.

Les investissements, avec 262,1 millions de francs, contre 268,5 millions au budget, se sont notablement accrus au regard des dernières années. Ils ont compensé les 'très faibles' volumes des deux exercices précédents, pénalisés par la crise sanitaire.

A fin 2022, la fortune nette de l'Etat de Fribourg se montait à 857,2 millions de francs.

/ATS