Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

La famille de Charles de Gaulle, notamment la petite-fille du général, Anne de Laroullière ...
Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

Les descendants du général Charles de Gaulle à Porrentruy

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La famille de Charles de Gaulle, notamment la petite-fille du général, Anne de Laroullière, est en visite mercredi à Porrentruy (JU) avec une importante délégation française. Ils participent à une journée mémorielle sur les origines bruntrutaines du général.

Le général était l'arrière-arrière-petit-fils d'un mercenaire natif de Porrentruy. Sa petite-fille fait partie d’une délégation française composée, notamment, du président du Conseil départemental du Territoire de Belfort Florian Bouquet ainsi que l'ancien chef d'Etat-major des armées françaises et délégué national à l'Ordre de la Libération Thierry Burkhard.

Cette délégation sera accueillie par de nombreux officiels helvétiques, parmi lesquels le ministre jurassien de la culture Jean-Paul Lachat et le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler.

Une plaque mémorielle rappelant les origines bruntrutaines du général sera inaugurée dans la cour de l'Hôtel-Dieu.

Les recherches menées ces dernières années ont confirmé les origines bruntrutaines de la famille Nicol, ancêtres directs du général.

/ATS
 

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