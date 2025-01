Les deux suspects qui avaient été arrêtés ne seraient pas impliqués

L'affaire des colis piégés qui inquiète Genève depuis plusieurs mois reste toujours aussi mystérieuse. Les deux frères qui avaient été arrêtés dans le cadre des investigations ont été libérés. Ils ne seraient finalement pas impliqués.

Le premier suspect, un Suisse âgé de 26 ans, avait été libéré à Noël. Le second suspect, âgé de 32 ans, a été libéré vendredi, indique le Ministère public de la Confédération (MPC), confirmant une information de la Tribune de Genève et de la RTS. Le MPC estime, après d’intenses investigations menées par la police, qu’il n’y a plus lieu de le maintenir en détention provisoire.

'Il apparaît, en l’état, qu’ils ne sont vraisemblablement pas impliqués dans la commission des faits reprochés', souligne le MPC. Les deux frères étaient poursuivis suite à l’explosion de colis en août et en novembre dernier, à St-Jean et à Grange-Canal. Ces déflagrations avaient blessé un homme et une fille de 12 ans.

/ATS