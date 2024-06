Les électeurs suisses préoccupés par l'asile et le pouvoir d'achat

Lors des élections fédérales du 22 octobre, les thèmes de l'immigration et de l'asile, ainsi que de la baisse de pouvoir d'achat et de la hausse des primes maladies ont particulièrement préoccupé l'électorat suisse. Cela a profité à l'UDC et au PS, sortis vainqueurs.

La droite a mieux su motiver sa base en 2023 par rapport à 2019 que la gauche, selon l'étude électorale suisse Selects, publiée jeudi et réalisée par FORS à Lausanne avec le soutien du Fonds national suisse. L'UDC a particulièrement réussi à mobiliser son électorat.

Les partis écologistes ont eu eux beaucoup de mal à conserver leur électorat de 2019. Un bon quart des anciens électeurs des Vert-e-s ont voté pour le PS. Le PVL a lui particulièrement souffert du recul de la participation des jeunes.

Le PS a réussi à se poser en alternative aux Vert-e-s auprès des électeurs sensibles à l’environnement. Le PLR n'a pas réussi à enrayer sa chute, concurrencé par le Centre. Ce dernier est devenu éligible pour de plus larges franges de la population, par rapport à l'ancien PDC.

/ATS