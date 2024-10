Les employés à plein temps encourent un plus grand risque de cancer

Le travail à plein temps est associé à un risque accru du cancer. Les hommes indépendants et les femmes s’occupant à plein temps du ménage ou des enfants s’en tirent mieux, selon une étude fribourgeoise.

Avec le soutien du Fonds national suisse (FNS), une équipe de recherche de l’Université de Fribourg a démontré l’existence d’un lien entre l’incidence de la maladie et certains types de parcours professionnels. Les scientifiques ont disséqué l’historique professionnel de 6809 femmes et 5716 hommes, nés entre 1915 et 1945 dans 14 pays européens.

Leur étude, publiée dans la revue Scientific Reports montre notamment que les femmes travaillant à temps plein présentent un risque sensiblement plus élevé que celles qui s’occupent de la maison et des enfants, mais aussi que les hommes à leur compte sont moins susceptibles d’être malades que ceux qui sont employés.

