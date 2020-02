Les enfants bilingues gesticulent autrement

Les enfants bilingues ne communiquent pas de la même manière que les monolingues. Cela se manifeste dans leur gestuelle, selon des chercheurs de l'Université de Zurich. Avec une plus grande efficacité en prime.

Cette étude, publiée dans la revue 'Developmental Science', s'est penchée sur la communication des enfants en âge préscolaire. Les bilingues ont montré une plus grande capacité à écarter les malentendus et à s'adapter à leurs interlocuteurs. Les gesticulations des uns et des autres se sont également révélées différentes.

Les chercheurs se sont concentrés sur les gestes des bras et de la tête pour décrire la forme ou la vitesse d'un objet, par exemple mimer avec les doigts des ciseaux ou suggérer la rapidité d'un mouvement. Les enfants mono- et bilingues ont montré le même niveau de compréhension des gestes.

Toutefois, les bilingues semblent être plus prédisposés dans l'utilisation des gestes. Cette différence a été démontrée lors d'une tâche dans laquelle les enfants devaient expliquer à une marionnette quel jouet ils souhaitaient obtenir d'elle.

Les bilingues ont bien plus utilisé leurs mains que les monolingues pour expliquer ce qu'ils voulaient. Ils ont transmis davantage d'informations sur la forme et le mouvement de l'objet convoité et se sont montrés plus compréhensibles.

Ces gesticulations les ont rendus plus efficaces dans la communication. Les chercheurs cachés derrière les marionnettes étaient davantage capables de reconnaître les jouets désignés par les enfants bilingues.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/desc.12943

/ATS