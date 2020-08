Les enseignants exigent qualité et sécurité pour tous les élèves

Il faut tirer les leçons de la crise du coronavirus, estiment les syndicats d'enseignants. Ceux-ci appellent à veiller à maintenir l'équité entre les élèves et demandent la création de responsables de la protection de la santé dans les écoles.

L'année scolaire passée a été très particulière en raison de la pandémie de coronavirus, ont souligné lundi lors d'une conférence de presse à Berne le Syndicat des enseignants romands (SER) et son homologue alémanique Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH). La crise aura également des répercussions sur l'année scolaire 2020/2021.

L'écart s'est creusé

Lors de l'enseignement à distance de ce printemps, l'écart de performance s'est encore creusé entre les élèves 'favorisés' et ceux qui le sont moins sur le plan éducatif, notent les organisations faîtières d'enseignants.

Au cours de la nouvelle année scolaire, l'accent devrait être mis sur les élèves pour lesquels des lacunes dans les apprentissages sont apparues pendant le confinement. Les ressources supplémentaires nécessaires à l'encadrement doivent donc être disponibles tout au long de l'année scolaire.

En même temps, les enseignants demandent de mettre en place dans toute la Suisse, y compris dans les zones rurales, une bonne offre d'encadrement social scolaire, un soutien linguistique précoce et des structures de garde d'enfants complètes.

Cela permettra de mieux tenir compte des situations familiales des élèves parfois extrêmement différentes et de faire en sorte que tous les enfants puissent mener à bien leur cursus scolaire avec le plus d'équité possible.

Compte tenu des mesures d'hygiène et de protection toujours en vigueur, la crise du coronavirus a également montré à quel point les écoles ont besoin d'un système de gestion de la santé au travail. Dans ce sens, le SER et LCH demandent la mise en place d'une formation de responsables de la protection de la santé et l'introduction de tels postes dans les écoles.

Equipement inadéquat

De plus, la crise a révélé combien il est essentiel de disposer d'équipements technologiques modernes, fonctionnels et accessibles pour maintenir l'enseignement. Cependant, de nombreux élèves ne disposaient pas d'un équipement numérique adéquat et certains enseignants ont dû utiliser leurs appareils privés.

Le SER et le LCH demandent donc aux autorités de fournir aux élèves et aux enseignants les outils numériques nécessaires. Les enseignants devraient également recevoir, comme tous les employés en télétravail en Suisse, une compensation pour l'utilisation de leur équipement privé.

Pénurie de personnel

Les enseignants rappellent que la pénurie de personnel dans les écoles reste critique. Il est souvent difficile de repourvoir les postes avec des enseignants suffisamment formés, en particulier pour le cycle 1, le français en Suisse alémanique et l'allemand en Suisse romande, ainsi que pour les titulaires de classe.

Pour que la situation s'améliore, le SER et LCH estiment qu'il doit être plus attrayant d'exercer la profession d'enseignant dans les premières années d'entrée en fonction et inciter à y rester. Enfin et surtout, il est important de ne pas affaiblir l'école par des réductions de budgets en raison de la crise économique à venir.

Au contraire, les décideurs politiques et scolaires doivent veiller à ce que les ressources financières et humaines nécessaires soient approuvées à tous les niveaux. De cette façon, les écoles seront mieux équipées pour les situations d'urgence et les crises à l'avenir.

/ATS